bjb Goal Deal Hadir, Belanja Jersei dan Merchandise PERSIB Makin Hemat

jpnn.com, BANDUNG - Kabar gembira bagi Bobotoh yang ingin melengkapi koleksi jersei dan merchandise PERSIB musim 2026/2027.

Memperkuat rangkaian kolaborasi bersama PERSIB, bank bjb menghadirkan program bjb Goal Deal, promo spesial berupa potongan harga Rp50.000 untuk pembelian jersei dan merchandise PERSIB musim kompetisi 2026/2027 bagi nasabah yang melakukan transaksi sesuai ketentuan program.

Melalui program ini, Bobotoh dapat memperoleh potongan harga Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp200.000 menggunakan Kartu Debit bank bjb atau DIGI bank bjb. Promo berlangsung mulai 11 September hingga 11 Oktober 2026 di Graha PERSIB, Jalan Sulanjana Nomor 17, Bandung.

Kehadiran bjb Goal Deal menjadi kesempatan bagi Bobotoh untuk mendapatkan berbagai jersei dan merchandise PERSIB dengan nilai transaksi yang lebih hemat. Terlebih, musim kompetisi 2026/2027 menjadi momentum bagi Bobotoh untuk kembali menunjukkan dukungan dan kebanggaan terhadap Pangeran Biru.

Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian pengalaman yang dihadirkan bank bjb untuk mendekatkan layanan dan berbagai manfaat perbankan dengan komunitas Bobotoh yang memiliki ikatan kuat dengan PERSIB.

Melalui bjb Goal Deal, bank bjb ingin menghadirkan pengalaman yang makin dekat sekaligus memberikan nilai tambah bagi Bobotoh.

Bagi bank bjb, kecintaan masyarakat terhadap PERSIB merupakan bagian dari energi positif yang dapat dipertemukan dengan kemudahan layanan perbankan.

Karena itu, bank bjb terus berupaya menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi nasabah dan Bobotoh.