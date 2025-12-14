BK Award 2025 Apresiasi Dadiyono sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta Paling Rajin

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Dadiyono meraih BK Award 2025 sebagai anggota dewan dengan tingkat kehadiran terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas kedewanan.

Dadiyono menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pengingat bagi saya untuk terus menjaga komitmen kehadiran dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dadiyono dalam rangkaian BK Award 2025 di Jakarta, Sabtu (13/12).

BK Award 2025 digelar oleh DPRD DKI Jakarta tidak hanya sebagai ajang pemberian penghargaan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat etika, integritas, dan akuntabilitas anggota dewan di hadapan publik.

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menyatakan, penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja, termasuk tingkat kehadiran dan kepatuhan anggota dewan terhadap tata tertib.

“BK Award menjadi instrumen pembinaan agar anggota DPRD terus menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” katanya.

Selain pemberian penghargaan, BK Award 2025 juga membuka ruang partisipasi publik melalui kegiatan sosial dan penggalangan donasi bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana alam.