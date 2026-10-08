BK8 NEWS dan Gresini Racing Umumkan Kerja Sama MotoGP 2027 dan 2028

jpnn.com, JAKARTA - Pada Grand Prix Indonesia, BK8 NEWS dan Gresini Racing mengumumkan perpanjangan Title Partnership mereka untuk musim MotoGP 2027 dan 2028.

Perpanjangan ini secara simbolis melengkapi puzzle untuk siklus dua tahun yang baru, sekaligus memperkuat proyek yang dimulai pada 2025 dan terus tumbuh makin kuat dari musim ke musim.

Berdasarkan perjanjian baru ini, BK8 NEWS akan melanjutkan perannya sebagai Title Sponsor Gresini Racing MotoGP Team, mendukung babak berikutnya dalam perjalanan tim dengan susunan pembalap baru yang menarik, menampilkan Juara Dunia MotoGP Joan Mir bersama talenta muda Spanyol Dani Holgado, yang akan memimpin tim asal Faenza ini memasuki musim 2027 dan 2028.

Baca Juga: Aston Martin Aramco Formula One Team Sambut BK8 News Sebagai Global Partner

Untuk merayakan perpanjangan ini, tim meluncurkan aktivasi khusus yang dibangun di atas konsep simbolis yang kuat. Sebuah replika motor BK8 Gresini Racing MotoGP yang tersusun dari balok-balok brick dirangkai keping demi keping hingga elemen terakhir, balok yang membawa logo BK8 NEWS, dipasang pada posisinya. Sebuah gestur sederhana namun bermakna, yang melambangkan selesainya proyek bersama sekaligus awal dari babak baru yang menarik.

Terakhir, namun tidak kalah penting, logo BK8 News yang telah diperbarui, siap menghadapi tantangan baru bersama Gresini Racing.

“Memperpanjang komitmen kami sebagai Title Partner Gresini Racing untuk dua musim lagi adalah momen yang sangat menggembirakan bagi BK8 NEWS. Apa yang bermula sebagai kemitraan telah berkembang menjadi perjalanan yang dibangun di atas kepercayaan bersama, ambisi yang sama, dan momen-momen tak terlupakan, baik di dalam maupun di luar lintasan. Kami menantikan terciptanya lebih banyak kenangan indah bersama susunan pembalap baru, Joan Mir dan Dani Holgado," kata Managing Director BK8 NEWS Michael Gatt.

Baca Juga: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Berdampak Aktivitas Ekonomi Lokal Kian Melesat

"Kami mendoakan keduanya meraih kesuksesan dan berharap mereka terus berkompetisi di level tertinggi, mewujudkan semangat dan jiwa yang menjadi ciri khas Gresini Racing. Kami sangat bangga atas apa yang telah kami ciptakan bersama selama dua tahun terakhir, dan bersemangat untuk terus melaju ke depan, memasuki babak berikutnya berdampingan dengan Gresini Racing,” kata Michael Gatt.

Commercial & Marketing Director Gresini Racing Carlo Merlini mengaku bangga dapat melanjutkan perjalanan bersama BK8 NEWS. Apa yang dimulai tahun lalu telah berkembang pesat selama dua musim terakhir, dengan kemitraan yang makin kuat di setiap tahap dan terutama, dengan kepercayaan bersama yang menjadi fondasi kolaborasi kami yang semakin penting.