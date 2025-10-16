menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » BKI Berkomitmen Genjot Energi Terbarukan di Asia

BKI Berkomitmen Genjot Energi Terbarukan di Asia

BKI Berkomitmen Genjot Energi Terbarukan di Asia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) meningkatkan peran di skala Internasional, melalui keanggotaan BKI di ACS (Asian Classification Societies) dalam kegiatan ACS TMG (Technical Management Group) dan ACS Seminar 2025.

Acara yang digelar oleh ACS di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18-22 Agustus 2025 ini dihadiri oleh Plt. VP Statutoria dan SM Riset Divisi Riset dan Pengembangan Bisnis Klasifikasi & Statutoria.

Senior Manager Konvensi, BKI Aditya Trisandhya Pramana ST mengatakan dalam kegiatan TMG dilakukan pembahasan mengenai perkembangan aturan terbarukan Internasional dari IMO dan EU yang dapat berdampak kepada kapal-kapal asia.

Baca Juga:

"Ini membahas mengenai turunan Guidelines/Guidance/FAQ yang dapat diberikan ACS kepada regional Asia," katanya.

Dalam sesi pemaparan, perwakilan BKI menyampaikan informasi mengenai potensi pengembangan Biofouling Guidelines, di mana sebelumnya telah dilakukan pertemuan global di Bali dalam membahas dampak aturan tersebut dan implementasi di dunia.

Sebagai informasi, Australia dan New Zealand telah menerapkan aturan ini secara nasional.

Baca Juga:

Dalam kegiatan selanjutnya, ACS Seminar, PT BKI juga memaparkan materi tentang implementasi penggunaan bahan bakar alternatif yaitu B-40 berbahan dasar Crude Palm Oil (CPO) pada seminar ACS 2025.

Hal ini menarik perhatian peserta forum dan memicu diskusi, antara lain potensi penggunaan B-40 pada kapal-kapal militer serta upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendorong penggunaannya, mengingat Indonesia dan Malaysia adalah termasuk produsen dan eksportir Sawit dalam skala besar.

Dalam sesi pemaparan, perwakilan BKI menyampaikan informasi mengenai potensi pengembangan Biofouling Guidelines, di mana sebelumnya telah dilakukan pertemuan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI