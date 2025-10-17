menu
BKI Dukung UMK Binaan Tampil di INACRAFT Oktober 2025

BKI Dukung UMK Binaan Tampil di INACRAFT Oktober 2025

BKI Dukung UMK Binaan Tampil di INACRAFT Oktober 2025
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) hadir di INACRAFT October 2025 bersama para mitra binaan yang menampilkan karya terbaik dari berbagai daerah. Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) hadir di INACRAFT October 2025 bersama para mitra binaan yang menampilkan karya terbaiknya dari berbagai daerah.

Pada pameran yang mengusung tema CRAFT, CULTURE, FUTURE ini, BKI menghadirkan beragam produk unggulan seperti mutiara dari MC Mutiara Cool, busana ecoprint dari Bagja Fashion, produk rajutan dari Trina Rajut, dan souvenir berbahan limbah kertas dari Ati Souvenir.

Seluruh produk tersebut bisa ditemukan di Booth 117–118, JICC Assembly Hall, selama pameran berlangsung pada 1–5 Oktober 2025.

Peresmian INACRAFT October 2025 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Kehadiran BKI dalam ajang pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin membantu para pelaku UMK binaan naik kelas dan lebih percaya diri menampilkan karya mereka di pasar yang lebih luas. INACRAFT menjadi panggung yang tepat untuk menunjukkan bahwa produk lokal Indonesia punya kualitas dan nilai budaya yang tinggi,” ujar Arief Bijaksana Prawira Negara, Kepala Unit TJSL PT BKI.

Melalui partisipasi ini, BKI berharap bisa terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional dan memperkuat peran UMK sebagai penggerak ekonomi masyarakat.(chi/jpnn)

BKI melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

