BKN Gelar Lomba Pidato Bung Karno, Ini Ketentuan dan Total Hadiah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kebudayaan Nasional (BKN) menggelar Lomba Pidato Bung Karno sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Bung Karno 2026.

Kompetisi tersebut bertujuan untuk mengajak generasi muda dan masyarakat umum meneladani semangat perjuangan, nasionalisme, serta nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Melalui lomba itu, peserta diajak untuk menyampaikan kembali pesan-pesan Bung Karno dengan gaya, ekspresi, dan kreativitas masing-masing dalam bentuk video pidato berdurasi satu menit.

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Lomba Pidato Bung Karno terbuka bagi pelajar tingkat SD, SMP, SMA, serta masyarakat umum dengan batas usia

maksimal 40 tahun.

Adapun ketentuan lomba yakni peserta diwajibkan membuat video pidato atau orasi berdurasi 1 menit dengan mengembangkan salah satu kutipan Bung Karno yang telah disediakan oleh panitia.

Video kemudian diunggah ke akun Instagram pribadi dengan ketentuan seperti, Mengunggah video berdurasi 1 menit ke Instagram, Memastikan akun Instagram tidak dalam keadaan privat (private), Menandai (tag) akun @bknpusat, Menggunakan hashtag: #BKNPUSAT, #BadanKebudayaanNasional, #BKNPidatoBungKarno dan #KulturanesiaByBKN.

Selanjutnya yakni Menuliskan nama dan asal daerah pada caption atau deskripsi video, Menggunakan pakaian yang sopan, rapi, atau dapat mengenakan busana yang terinspirasi dari gaya Proklamator Bung Karno.

Peserta dapat memilih salah satu kutipan berikut untuk dikembangkan. Antara lain, 'Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda

niscaya akan kuguncangkan dunia', 'Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'.