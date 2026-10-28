BKN Kasih Info soal Perkembangan Terkini Penyusunan Regulasi Alih Status PPPK, Cermati
jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan informasi perkembangan terkini penyusunan regulasi alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh.
Regulasi itu akan menjawab kegundahan hati PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu yang menantikan peningkatan status.
Wakil Kepala BKN Suharmen mengungkapkan penyusunan regulasi alih status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tengah berproses.
Begitu juga pengangkatan PPPK penuh waktu ke PNS.
"Masih berproses penyusunan regulasinya. Rencananya cukup dengan Perpres saja," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Rabu (28/10/2026).
Dia menambahkan sesuai kesepakatan akhir antarinstansi terkait regulasinya dalam bentuk Perpres. Penyusunan Perpresnya masing-masing instansi pembina jabatan fungsional,
Pertimbangan Perpres, kata Suharmen, agar bisa lebih cepat waktu yang dibutuhkan untuk penyusunannya.
"Yang ditugaskan menyusun regulasi (Pepres) adalah instansi teknis dengan disupervisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)," terang Suharmen.
Waka BKN Suharmen menginformasikan perkembangan terkini penyusunan regulasi alih status PPPK, dicermati baik-baik.
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