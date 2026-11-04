BKN Pindahkan Ratusan ASN Lebih Dekat Keluarga, Fokus Kerja dan Hemat Biaya
jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memindahkan 101 ASN-nya sehingga lebih dekat keluarganya melalui kebijakan pemindahan unit kerja berdasarkan domisili.
Kebijakan yang digagas Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh itu menjadi kabar menggembirakan bagi pegawai yang selama bertahun-tahun harus tinggal berjauhan dengan pasangan, anak maupun orang tua. Selain ASN bisa lebih fokus bekerja, mereka pun semakin hemat.
"Ada ASN yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya hingga Rp10 juta hanya untuk membeli tiket pesawat pulang-pergi demi bertemu keluarga," kata Zudan, Rabu (4/11).
Salah satunya Yahya Rudia Pratama, yang selama tiga tahun bertugas di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Selama ditempatkan di Papua, Yahya mengaku hanya bisa pulang sekali saat Lebaran karena mahalnya biaya perjalanan.
Harga tiket pesawat pulang-pergi dengan rute transit bahkan pernah mencapai Rp10 juta, sedangkan penghasilannya ketika itu masih di bawah Rp10 juta. Kini, Yahya bisa lebih dekat dengan keluarganya setelah mendapatkan penempatan baru di Kantor Regional VI BKN Medan.
Pengalaman serupa dirasakan Dwikurniati Agustini yang sebelumnya bertugas di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Untuk pulang ke Palembang, tempat orang tuanya tinggal, Dwikurniati harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5 juta untuk tiket pesawat dengan rute Banjarmasin–Jakarta–Palembang.
Besarnya biaya perjalanan membuatnya hanya bisa pulang sekitar setahun sekali, biasanya saat Idulfitri atau Iduladha.
BKN memindahkan ratusan ASN agar lebih dekat keluarga sehingga kerja lebih fokus dan hemat biaya perjalanan
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