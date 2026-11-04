menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BKN Pindahkan Ratusan ASN Lebih Dekat Keluarga, Fokus Kerja dan Hemat Biaya

BKN Pindahkan Ratusan ASN Lebih Dekat Keluarga, Fokus Kerja dan Hemat Biaya

BKN Pindahkan Ratusan ASN Lebih Dekat Keluarga, Fokus Kerja dan Hemat Biaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BKN memindahkan ratusan ASN agar lebih dekat keluarga sehingga kerja lebih fokus dan hemat biaya perjalanan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memindahkan 101 ASN-nya sehingga lebih dekat keluarganya melalui kebijakan pemindahan unit kerja berdasarkan domisili.

Kebijakan yang digagas Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh itu menjadi kabar menggembirakan bagi pegawai yang selama bertahun-tahun harus tinggal berjauhan dengan pasangan, anak maupun orang tua. Selain ASN bisa lebih fokus bekerja, mereka pun semakin hemat.

"Ada ASN yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya hingga Rp10 juta hanya untuk membeli tiket pesawat pulang-pergi demi bertemu keluarga," kata Zudan, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Salah satunya Yahya Rudia Pratama, yang selama tiga tahun bertugas di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Selama ditempatkan di Papua, Yahya mengaku hanya bisa pulang sekali saat Lebaran karena mahalnya biaya perjalanan. 

Harga tiket pesawat pulang-pergi dengan rute transit bahkan pernah mencapai Rp10 juta, sedangkan penghasilannya ketika itu masih di bawah Rp10 juta. Kini, Yahya bisa lebih dekat dengan keluarganya setelah mendapatkan penempatan baru di Kantor Regional VI BKN Medan.

Baca Juga:

Pengalaman serupa dirasakan Dwikurniati Agustini yang sebelumnya bertugas di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Untuk pulang ke Palembang, tempat orang tuanya tinggal, Dwikurniati harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5 juta untuk tiket pesawat dengan rute Banjarmasin–Jakarta–Palembang. 

Besarnya biaya perjalanan membuatnya hanya bisa pulang sekitar setahun sekali, biasanya saat Idulfitri atau Iduladha.

BKN memindahkan ratusan ASN agar lebih dekat keluarga sehingga kerja lebih fokus dan hemat biaya perjalanan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI