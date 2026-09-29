BKN Siapkan Skema Pengembangan Karier 6,7 Juta PNS & PPPK, Mulai 2027 Semua Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skema pengembangan karier 6,7 juta PNS dan PPPK. Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, bahkan menargetkan semua layanan ASN terintegrasi mulai 2027.

Prof. Zudan menyampaikan program kerja BKN diarahkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen ASN pada 2027, yakni dengan menyiapkan pembinaan manajemen ASN secara terintegrasi kepada 643 instansi pemerintah.

"Dengan jumlah 6,7 juta ASN baik PNS maupun PPPK, program pembinaan terintegritasi diarahkan untuk memastikan penerapan sistem merit, pengembangan karier, dan pembangunan manajemen talenta di seluruh instansi pemerintah," kata Prof. Zudan, Selasa (29/9).

Dia melanjutkan pembinaan terhadap 643 instansi pemerintah akan dilakukan secara terintegrasi dengan mencakup berbagai aspek pengelolaan ASN. Mulai dari aspek manajemen talenta dan pengembangan karier, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, budaya kerja dan citra institusi, penghargaan dan pengakuan, disiplin dan pemberhentian, digitalisasi manajemen ASN, fleksibilitas kerja, hingga penerapan kebijakan BKN ProASN.

"Pembinaan ini diperlukan seiring dengan meningkatnya penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah," tegas Prof. Zudan.

Dia mengungkapkan hal itu ditunjukkan dengan data hingga September 2026, sebanyak 643 instansi tercatat telah berada dalam tahap pembangunan dan penerapan manajemen talenta. BKN akan memperkuat pendampingan agar penerapan tersebut berjalan secara terintegrasi dan mendukung pengembangan karier ASN baik PNS maupun PPPK berbasis kompetensi serta kinerja.

Selain pembinaan langsung kepada instansi, BKN menyiapkan sejumlah layanan pendukung sistem merit pada 2027. Di antaranya pengukuran Indeks Sistem Merit, pengembangan Layanan Pinter, layanan manajemen talenta, ASN Digital Mobile, peremajaan data, dan layanan manajemen jabatan fungsional.

Penguatan tata kelola data juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembinaan manajemen ASN. Melalui Datasena, BKN akan melakukan pemutakhiran data individu sekaligus penyediaan data analitik yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan talenta dan pengambilan kebijakan manajemen ASN.