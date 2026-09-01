BKPM dan IWIP Perkuat Kemitraan dengan 160 UMKM di Maluku Utara

jpnn.com, TERNATE - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Utara.

Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional dalam Rangka Penanaman Modal yang mempertemukan 160 pelaku UMKM dengan IWIP dan sejumlah tenant kawasan industri di Ternate, Selasa (1/9).

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Kegiatan itu menjadi wadah bagi UMKM untuk mengenal peluang kemitraan, pembiayaan, serta rantai pasok industri.

Rangkaian kegiatan meliputi talkshow bertema “Penguatan Ekosistem Kemitraan dan Pembiayaan Inklusif bagi UMKM”, dua sesi business matching, serta pemberian penghargaan kepada lima UMKM mitra IWIP.

Dalam sesi business matching, IWIP dan tenant memaparkan kebutuhan pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa melalui Scope of Work (SoW) dan Bill of Quantities (BoQ).

Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe mengatakan pemerintah daerah terus membuka ruang bagi investasi yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah.

Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan membuka peluang bagi pengusaha lokal.