BKSAP Day di FISIP UPH, Habib Aboe Ajak Kampus Perkuat Diplomasi Indonesia

jpnn.com - TANGERANG — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI melakukan kegiatan BKSAP Day di FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH), Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (6/10). Dalam kesempatan itu, BKSAP mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tengah dinamika global yang makin kompleks.

“Kehadiran kami dari BKSAP DPR RI di UPH hari ini membawa satu tujuan utama, yaitu membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara DPR dan dunia kampus,” ujar anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan persnya, Selasa (6/10).

Dia menjelaskan isu strategis internasional, seperti teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), krisis iklim, dinamika perdagangan global, serta proses aksesi Indonesia menuju OECD, berkembang sangat cepat dan membutuhkan dukungan keilmuan dari perguruan tinggi.

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“Di BKSAP, kami tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi formal. Kami membutuhkan dukungan data, analisis, dan masukan yang objektif dari akademisi,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan, itu.

Menurut dia, perguruan tinggi dapat memberikan sejumlah kontribusi konkret kepada BKSAP, salah satunya melalui penyusunan policy brief yang bisa menjadi bahan anggota parlemen sebelum mengikuti berbagai forum antarparlemen internasional.

“Sebelum menghadiri forum antar-parlemen internasional seperti IPU atau AIPA, BKSAP membutuhkan ringkasan analisis isu yang padat dan praktis. Kami berharap dosen dan mahasiswa UPH bisa memproduksi analisis singkat satu sampai dua halaman sebagai masukan posisi diplomasi kami,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa kolaborasi itu tidak hanya memberikan manfaat bagi DPR, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa dan akademisi menghasilkan kajian yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik.

Selain melalui policy brief, Habib Aboe mengajak UPH memberikan kontribusi terhadap pembahasan Panja AI yang saat ini membahas aspek tata kelola dan etika digital.