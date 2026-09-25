BKSAP Dorong UI Perkuat Diplomasi Akademik untuk Dukung Reformasi PBB

jpnn.com - DEPOK - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mendorong Universitas Indonesia (UI) memperkuat peran akademik dalam mendukung diplomasi Indonesia di tengah dinamika reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perubahan tata dunia. Habib Aboe menyampaikan itu dalam kunjungan BKSAP ke Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/9).

Dalam pertemuan yang mengangkat tema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Reformasi PBB: Perspektif Indonesia”, itu Habib Aboe menilai diplomasi Indonesia di era modern membutuhkan keterlibatan lebih luas dari berbagai elemen bangsa, tidak hanya pemerintah atau parlemen.

Menurut Habib Aboe, perguruan tinggi memiliki posisi strategis melalui kekuatan riset, kepakaran, dan pemikiran kritis yang dapat menjadi sumber gagasan bagi diplomasi Indonesia. “Ketika berbicara mengenai arah reformasi PBB dan penguatan sistem multilateral, kita harus sadar bahwa diplomasi di era modern tidak bisa lagi hanya dimonopoli oleh jalur eksekutif atau sekadar perdebatan di ruang sidang parlemen,” ujar Habib Aboe dalam keterangan dikutip Jumat (25/9).

Anggota DPR RI Fraksi PKS itu menekankan pentingnya Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia. Dalam konteks tersebut, dia menilai UI memiliki kapasitas besar untuk berkontribusi melalui riset dan pengembangan gagasan strategis terkait isu-isu internasional.

“Universitas Indonesia, dengan kapasitas riset dan pemikir-pemikir kritisnya, harus mengambil peran aktif di garis depan melalui Track Two Diplomacy atau diplomasi akademik,” tutur Habib Aboe.

Dia juga mendorong kampus agar tidak berhenti pada fungsi akademik dalam pengertian konvensional. Menurut dia, perguruan tinggi perlu menjadi ruang produksi gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan dan diplomasi Indonesia.

“UI tidak boleh sekadar menjadi menara gading yang hanya mengkaji teori atau membaca sejarah tata kelola global. Kampus ini harus bertransformasi menjadi ‘dapur utama’ yang meracik dan menyuplai amunisi gagasan progresif bagi postur diplomasi kita,” katanya.

Habib Aboe mengatakan BKSAP membutuhkan kontribusi akademik dari perguruan tinggi sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan diplomasi parlemen. Masukan tersebut, antara lain, berupa kajian alternatif, resolusi, maupun rumusan strategi yang dapat digunakan dalam forum internasional.