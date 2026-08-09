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BKSDA Selidiki Penyebab Gajah Sumatra Mati di Perkebunan Sawit

BKSDA Selidiki Penyebab Gajah Sumatra Mati di Perkebunan Sawit
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Gajah mati di Kaloy, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (9/8/2026). ANTARA/HO-Datuk Penghulu Kaloy

jpnn.com, BANDA ACEH - Seekor gajah Sumatra (elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di areal perkebunan sawit di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (9/8).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengatakan sudah menerima informasi gajah mati di wilayah tersebut.

"Setelah mendapatkan informasi petugas Resor KSDA Wilayah Langsa langsung menuju ke lokasi pada Minggu (9/8) siang. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada laporan terkini dari petugas di lapangan," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Aceh Teuku Irmansyah yang dihubungi dari Banda Aceh, Minggu.

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Datuk Penghulu (Kepala Desa) Kaloy Andi mengatakan gajah mati tersebut ditemukan warga pada siang hari. Posisi satwa tersebut berada di tengah jalan di antara pohon sawit.

"Belum diketahui penyebab kematian gajah tersebut. Saat ini, kami sedang menemani tim dari kepolisian ke lokasi. Jalan ke lokasi gajah mati tersebut dalam keadaan rusak," kata Andi.

Gajah sumatra merupakan satwa liar dilindungi.

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Merujuk pada daftar dari The IUCN Red List of Threatened Species, gajah sumatra hanya ditemukan di Pulau Sumatra ini berstatus spesies yang terancam kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar.

Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam khususnya satwa liar gajah sumatra dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa, serta tidak menangkap, melukai, membunuh.

Seekor gajah Sumatra (elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di areal perkebunan sawit.

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