BlackAuto Battle 2021 Digelar Secara Virtual

jpnn.com, JAKARTA - BlackAuto Battle 2021 kembali digelar pada bulan Juni ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, pameran modifikasi itu kini hadir secara virtual.

Pameran berstandar nasional itu kembali menguji car tuner Indonesia area central region yakni Purwokerto, Solo dan Yogjakarta.

Penyelenggara BlackAuto Virtual Battle 2021 Boy Prabowo mengatakan, ada yang berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini penyajiannya dilakukan secara virtual.

"Dengan hadirnya melalui virtual maka proses kesehatan Covid-19 dalam masa pendemi ini masih tetap terjaga dan bisa kita tegakan," kata pria yang akrab disapa Boy dalam siaran persnya, Senin (28/6).

Penyelenggara tetap menggandeng asosiasi Asia Pacific Car Tuning (APACT) sebagai tim juri kompetisi BlackAuto Modified, yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu contest car dan culture car.

Contest car adalah sebuah genre culture modifikasi yang mengedepankan tingkat kreatifitas tanpa batas melalui 5 sektor penilaian yang terbagi dalam beberapa kategori seperti best elegant, best street racing dan best extreme.

Sementara culture car adalah genre modifikasi yang mengedepankan kreativitas tampilan dan tren yang sedang hype saat ini, seperti culture JDM, Stance dan Racing.

Jumlah peserta di setiap kota pun terbatas yakni 30 sampai 40 peserta yang terpilih melalui proses seleksi.