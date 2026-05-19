BlackAuto Battle 2026 dengan Format Baru, Guncang Tangerang Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Ajang modifikasi dan adu performa mobil, BlackAuto Battle 2026, langsung tancap gas pada seri pembukanya di AEON Mall Tangerang Selatan, Sabtu (16/5).

Atmosfer panas sudah terasa sejak awal ketika ratusan mobil modifikasi, memadati area venue dan menjadi pusat perhatian pengunjung.

Kompetisi garapan BlackXperience.com itu kembali hadir sebagai salah satu panggung paling bergengsi bagi para modifikator tanah air.

Tahun ini, BlackAuto Battle menyambangi tiga kota besar, dimulai dari Tangerang Selatan untuk wilayah Barat, lalu berlanjut ke Mangkunegaran Solo dan ditutup di Grand City Surabaya, sebagai partai Final Battle.

Seri perdana di Tangerang Selatan menjadi pembuka yang sukses menghidupkan atmosfer persaingan.

Deretan mobil dengan konsep ekstrem hingga teknologi mesin berperforma tinggi, tampil habis-habisan demi mencuri perhatian juri dan pengunjung.

“Ratusan mobil secara total mengisi BlackAuto Battle 2026 seri pertama ini sebagai perwakilan West Region,” ujar Boy Prabowo, perwakilan pelaksana acara, Senin (18/5).

Tidak sekadar memamerkan tampilan, BlackAuto Battle 2026 juga membawa sejumlah pembaruan.