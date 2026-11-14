BlackAuto Battle X Motodify 2026: Honda S2000 dan Suzuki Swift Rebut Gelar Juara
jpnn.com, JAKARTA - Aroma karet ban yang terbakar di area luar berpadu dengan dentuman sistem audio dari dalam hall Grand City Surabaya, 7–8 November 2026 lalu.
Di tengah riuh para pencinta otomotif, dua nama akhirnya berdiri di podium tertinggi setelah melewati penjurian ketat: Honda S2000 milik Steven dan Suzuki Swift garapan tim Egha X Autovision.
Keduanya resmi menyandang gelar juara nasional Grand Final BlackAuto Battle X Motodify 2026.
Tahun ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya, panggung modifikasi roda empat (BlackAuto Battle) dan roda dua (Black Motodify) dilebur dalam satu atap.
"Berbeda dengan tahun lalu, kali ini Black Grand Final menggabungkan dua acara besar sekaligus," ujar Boy Prabowo selaku perwakilan penyelenggara acara dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Pertarungan di kategori mobil berlangsung sengit, karena mempertemukan para finalis terbaik dari seri sebelumnya di BSD City dan Solo.
Sederet ikon JDM langka seperti Honda NSX, Nissan Silvia bermesin GT-R, hingga Toyota GT86 berbalut body kit Liberty Walk ikut memanaskan persaingan.
Namun, perhatian juri akhirnya terkunci pada dua mahakarya dengan karakter yang bertolak belakang.
Honda S2000 milik Steven dan Suzuki Swift garapan tim Egha X Autovision menyandang gelar juara nasional Grand Final BlackAuto Battle X Motodify 2026.
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