Blackout Pelayanan Publik: Ketika Negara Berhenti Melayani

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan seseorang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi proses administrasinya tertahan karena sistem tidak dapat diakses.

Di tempat lain, seorang mahasiswa gagal menyelesaikan pendaftaran karena aplikasi pemerintah mengalami gangguan.

Sementara itu, warga yang membutuhkan dokumen kependudukan hanya memperoleh jawaban singkat dari petugas: sistem sedang bermasalah, silakan kembali beberapa hari lagi.

Situasi semacam ini memperlihatkan satu kenyataan yang makin sulit dihindari. Kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat kini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kantor pemerintahan atau aparatur birokrasi. Negara juga hadir melalui server, pusat data, jaringan komunikasi, dan aplikasi yang setiap hari digunakan masyarakat.

Kita telah menempatkan begitu banyak urusan publik di atas infrastruktur digital. Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perpajakan, hingga penyaluran bantuan sosial. Ketika seluruh sistem bekerja dengan baik, digitalisasi terasa sebagai kemajuan. Pelayanan menjadi lebih cepat dan masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengurus sesuatu yang sebelumnya membutuhkan proses panjang.

Masalahnya, kita sering membicarakan keberhasilan digitalisasi tanpa cukup serius memikirkan kemungkinan kegagalannya. Apa yang terjadi apabila pusat data pemerintah mengalami gangguan selama beberapa hari? Bagaimana nasib pelayanan yang sepenuhnya bergantung pada sistem tersebut? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika masyarakat kehilangan akses terhadap layanan yang menjadi haknya?

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Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar gangguan teknis. Saya menyebutnya sebagai blackout pelayanan publik, suatu keadaan ketika kegagalan sistem digital menyebabkan negara kehilangan sebagian kemampuannya untuk melayani masyarakat.

Blackout tidak selalu berarti seluruh sistem pemerintahan berhenti bekerja secara bersamaan. Gangguan pada satu infrastruktur yang digunakan banyak instansi sudah cukup untuk menimbulkan persoalan serius. Apalagi jika tidak tersedia mekanisme alternatif yang memungkinkan pelayanan tetap berjalan.