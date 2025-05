BLACKPINK Kembali Sapa Penggemar di Jakarta, Penjualan Tiket Terbagi Dalam Sesi Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Girlgroup asal Korea Selatan, BLACKPINK bakal kembali menyapa para penggemarnya lewat rangkaian tur dunia bertajuk Deadline.

Dalam tur dunianya kali ini, BLACKPINK juga akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada 1 dan 2 November 2025.

Konser BLACKPINK WORLD TOUR IN JAKARTA itu akan digelar di SUGBK, Jakarta.

Kabar tersebut dibagikan oleh iMe Indonesia selaku promotor melalui akunnya di Instagram.

"HOW YOU LIKE THAT? BLACKPINK WORLD TOUR IN JAKARTA akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 1 dan 2 November 2025," tulis iMe Indonesia melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (27/5).

Penjualan tiket konser BLACKPINK di Jakarta terbagi ke dalam sesi yang berbeda.

Pertama, yakni Weverse BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) Presale akan diadakan pada 10 June 2025, mulai pukul 10.00 - 23.59 WIB.

Kemudian, Visa Infinite presale akan diadakan pada 11 Juni 11, mulai pukul 10.00 - 13.00 WIB. Sementara itu, Visa presale akan diadakan pada 11 Juni, mulai pukul 15.00 - 23.59 WIB.