Blak-blakan Bicara Soal Pasangan, Jonathan Frizzy: Aku Kasih Undang Kalian Semua

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy buka suara mengenai hubungannya dengan pasangannya sekarang.

Seperti diketahui, Jonathan Frizzy dikabarkan tengah menjalin kasih dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Ditanyai soal hubungan asmaranya dengan sang kekasih, pria 43 tahun itu memohon doa terbaik.

Dia pun berjanji tak akan merahasiakan apabila ada kabar bahagia mengenai kisah asmaranya tersebut.

"Doain saja pokoknya nanti kalau aku jadi sama pasangan aku, aku kasih undang kalian semua," ujar Jonathan Frizzy di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Bagi duda tiga anak itu, yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan tetap baik dan positif.

"Yang penting sama-sama baik-baik semuanya," tuturnya.

Ijonk, sapaannya, bahkan blak-blakan membicarakan peran pasangannya dalam perjalanan kariernya kini.