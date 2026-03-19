Blak-Blakan, Cindy Rizap Ungkap Hubungannya Dengan Suami Maissy
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas TikTok Cindy Rizki Aprillia atau dikenal Cindy Rizap membeberkan hubungannya dengan Riky Febriansyah Saleh, suami mantan penyanyi cilik, Maissy Pramaisshela.
Belakangan ini, Cindy Rizap dituding berselingkuh dengan suami Maissy tersebut.
Didampingi kuasa hukumnya, Machi Ahmad blak-blakan soal hubungannya dengan Riky Febriansyah.
Menurutnya, mereka tidak memiliki hubungan khusus secara personal.
"Kalau untuk hubungan secara personal saya tidak ada sama sekali. Itu hubungan antar, ya Dokter Riky itu kan memang dokter gitu, sedangkan saya anak koas yang masih memang ya sudah menempuh pendidikan," ujar Cindy Rizap dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/3).
"Dan memang di perkoasan itu kita suka berbagi informasi kepada dokter-dokter yang lain juga. Jadi, bukan Dokter Riky saja begitu," sambungnya.
Dia kembali menegaskan bahwa hubungannya dengan Riky Febriansyah hanya sebatas profesional.
Oleh karena itu, Cindy Rizap menuturkan, mereka tak memiliki hubungan personal dengan suami Maissy tersebut.
- Dituding Jadi Simpanan Suami Maissy, Cindy Rizap Akhirnya Buka Suara
- Dari Konten Masak, Joana Kania Kini Sukses Bisnis di Bidang Kuliner
- Mengenal Lebih Dekat Sosok Seleb TikTok Khalis Setiawan
- Kiat Sukses Kembangkan Bisnis Kecantikan melalui Medsos Ala Putri Rachmadania
- Konon Clara Shinta Jadi Simpanan Pejabat Berinisial DA
- 6 Jenis Parfum Sesuai Kepribadian Menurut Andri Aan