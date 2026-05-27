Blak-blakan, Ria Ricis Ungkap Alasan Lakukan Operasi Hidung

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus YouTuber Ria Ricis mengungkapkan alasannya melakukan operasi plastik atau oplas di bagian hidung.

Dia mengaku memang sudah mempertimbangkan untuk menjalani operasi hidung sejak 2021 lalu.

Ria Ricis menuturkan dirinya memiliki tulang hidung yang bengkok, sehingga membuatnya kesulitan bernapas.

Dia, bahkan sudah melakukan pemeriksaan untuk mengecek kondisi hidungnya.

"Memang waktu itu pernah periksa dulu di RSCM, sudah sempat masuk ke radiologi apa segala macam, aku enggak tahu pasti. Sudah sempat dicek juga memang tulangnya bengkok, bengkok ke kiri," ujar Ria Ricis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Atas alasan kesehatan, perempuan 30 tahun itu lantas melakukan oplas pada bagian hidungnya.

"Karena kalau misalnya bengkok ke kiri, dia ada jalur nutup begitu. Jalur nutup, kemudian kemarin diperbaiki, dikikis, dipotong, terus diisi lagi pakai iga, sekalian dinaikin," ucap Ria Ricis.

Dia mengaku dirinya kini bisa bernapas dengan lega semenjak menjalani operasi tersebut.