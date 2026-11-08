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Blak-Blakan Soal Asmara, King Nassar Bilang Begini

Blak-Blakan Soal Asmara, King Nassar Bilang Begini
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Soal kriteria pasangan King Nassar. Foto: Instagram/kingnassar88

jpnn.com, JAKARTA - Pendangdut King Nassar berbicara mengenai kehidupan asmaranya saat ini.

Ketika ditanyai soal kehadiran sosok kekasih di gelaran konser tunggalnya, dia mengaku masih sendiri saat ini.

Nassar mengatakan dirinya sedang tak menjalin hubungan spesial dengan perempuan mana pun.

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"Enggak ada, mana orang spesial euweuh (enggak ada). Keluarga saja. Apa begini-begini saja aku mah. Sorangan wae, sorangan (Sendirian aja, sendirian)," ujar Nassar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

Bapak satu anak itu menegaskan dirinya memang masih menikmati kesendiriannya saat ini.

"Ya siapa atuh? Enggak ada. Mau bagaimana, ada ya ada aku mah, enggak ya enggak," ucap Nassar.

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Meski begitu, pelantun Seperti Mati Lampu itu menuturkan bahwa dirinya tak pernah merasa trauma untuk membuka hati.

Bukan persoalan trauma, Nassar memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih pasangan.

Pendangdut King Nassar berbicara mengenai kehidupan asmaranya saat ini. Dia mengaku masih sendiri.

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