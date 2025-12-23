menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Blak-Blakan Soal Hubungan dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi Ungkap Ini

Blak-Blakan Soal Hubungan dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi Ungkap Ini

Blak-Blakan Soal Hubungan dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi Ungkap Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengungkapkan soal pernikahan sirinya dengan Inara Rusli.

Dia, bahkan membeberkan tanggal pernikahan hingga wali nikah dengan Inara, kala itu.

"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Baca Juga:

Insanul Fahmi menyebut bahwa keluarga besarnya memang tak menghadiri pernikahan tersebut.

Sebab dia merasa dirinya tak memerlukan wali. Insanul lantas mengungkapkan bahwa pernikahan itu dihadiri oleh pihak perempuan.

"(Yang menikahkan) Abangnya dia. Abangnya Inara lah," tuturnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menceritakan awal perkenalannya dengan Inara Rusli.

Adapun mereka awal berkenalan karena untuk urusan pekerjaan.

Insanul Fahmi mengungkapkan soal pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Mulai dari tanggal pernikahan hingga wali nikah dengan Inara, kala itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI