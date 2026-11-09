Blak-blakan soal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Megawati: Saya Tidak Benci
jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pernah menyarankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari posisi Kapolri, demi menegakkan aturan.
Hal demikian dikatakan dia dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11).
“Buktinya, saya sekarang kepengin ngomong, tahun berapa, kan, saya sudah ngomong, bahwa itu Pak Sigit, tuh, sudah waktunya diganti,” kata Megawati, Senin.
Belakangan, Sigit menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain Sigit, polisi menetapkan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, Irjen Slamet Uliandi dalam perkara yang sama.
Megawati menuturkan pernyataan meminta Sigit dicopot bukan didasari urusan pribadi, terlebih disebut iri.
“Benar, kan? Lo, saya tidak sirik, tidak benci, tetapi apa, karena aturan,” ujar Presiden kelima RI itu.
Megawati dalam pidato mengungkapkan kekesalannya terhadap kader PDIP yang dinilainya tidak berani menyampaikan sikap dan kebenaran.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sudah pernah bicara agar Listyo Sigit Prabowo diganti dari jabatan Kapolri. Sekarang terbukti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Digagas Megawati, PDIP Gelar Pekan Peduli Sampah Nasional Demi Jaga Lingkungan
- Kiai Kampung Se-Indonesia Gelar Doa Bersama untuk Keberhasilan Presiden Prabowo
- PDIP Kenang Panda Nababan Sosok Wartawan Pejuang & Politikus Petarung
- Panda Nababan Meninggal Dunia, PDIP Berduka Kehilangan Tokoh Demokrasi dan Pers
- Kabar Duka, Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia
- Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy