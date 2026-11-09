Blak-blakan soal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Megawati: Saya Tidak Benci

jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pernah menyarankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari posisi Kapolri, demi menegakkan aturan.

Hal demikian dikatakan dia dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11).

“Buktinya, saya sekarang kepengin ngomong, tahun berapa, kan, saya sudah ngomong, bahwa itu Pak Sigit, tuh, sudah waktunya diganti,” kata Megawati, Senin.

Belakangan, Sigit menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain Sigit, polisi menetapkan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, Irjen Slamet Uliandi dalam perkara yang sama.

Megawati menuturkan pernyataan meminta Sigit dicopot bukan didasari urusan pribadi, terlebih disebut iri.

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“Benar, kan? Lo, saya tidak sirik, tidak benci, tetapi apa, karena aturan,” ujar Presiden kelima RI itu.

Megawati dalam pidato mengungkapkan kekesalannya terhadap kader PDIP yang dinilainya tidak berani menyampaikan sikap dan kebenaran.