Blibli Histeria 11.11: Diskon Hingga Rp3 Juta & Kesempatan Beli Motor Listrik Rp11.000

jpnn.com, JAKARTA - Promo puncak Blibli Histeria 11.11 bakal berlangsung pada 11–13 November 2026.

Pelanggan bisa menemukan beragam penawaran untuk produk incaran maupun kebutuhan sehari-hari.

Mulai dari diskon hingga Rp3 juta, voucer Rush Hour 50%, dan kesempatan mendapatkan motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000.

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Banyak keuntungan yang bisa didapatkan pembeli bila checkout pada 11-13 November 2026, di antaranya:

1. Diskon hingga Rp3 Juta

Selama periode Promo Puncak, pelanggan juga bisa menikmati diskon hingga Rp3 juta untuk berbagai kategori produk, mulai dari gadget, perlengkapan olahraga, hingga kebutuhan rumah tangga. Beberapa di antaranya:

Gadget – Samsung S25: Smartphone incaran untuk upgrade tersedia dengan harga Rp12.499.000, dari harga sebelumnya Rp13.999.000.

Sports – Adidas Adizero: Untuk persiapan race day berikutnya, sneakers Adidas Adizero ditawarkan seharga Rp1.800.000, dari Rp2.500.000, atau lebih hemat Rp700.000.

Home & Living – Sania Premium 2L: Kebutuhan dapur juga bisa dilengkapi dengan Sania Premium 2L seharga Rp41.200.

Selain penawaran produk di atas, pelanggan dapat berburu pilihan lainnya melalui Hot Picks Clearance Sale dengan diskon hingga 90%, termasuk smartphone realme, sneakers Nike, dan produk kebutuhan rumah tangga seperti Aganol.

Tersedia pula promo Buy 1 Get 1 Free untuk produk pilihan melalui Blibli Hot Deals, sesuai dengan syarat dan ketentuan.