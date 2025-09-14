Blibli Masuk Daftar Fortune Indonesia 100, Tempati Ranking 72

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) kembali mencatatkan prestasi dengan berhasil masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia 100.

Dalam daftar Fortune Indonesia 100 yang dirilis pada Agustus 2025, sebuah perusahaan harus mencatatkan pendapatan yang melampaui capaian tahun sebelumnya, dari Rp10,54 triliun pada 2023 menjadi Rp11,42 triliun pada 2024.

Blibli mencatatkan pendapatan konsolidasian sebesar Rp16,72 triliun pada 2024, sehingga menempatkan Blibli di ranking 72 pada daftar ini.

Capaian ini menegaskan konsistensi Blibli dalam menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Pencapaian ini merupakan cerminan strategi dan komitmen Blibli dalam menghadirkan ekosistem perdagangan omnichannel dan gaya hidup yang tepercaya dan relevan bagi pelanggan, mitra usaha, maupun pemangku kepentingan. Kami bersyukur bisa kembali masuk dalam daftar bergengsi ini, yang sekaligus menegaskan kontribusi Blibli dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Eric Winarta, Chief Corporate Officer & Investor Relations Blibli.

Untuk merespons kebutuhan pelanggan, Blibli terus memperluas strategi omnichannel yang semakin terintegrasi, meliputi 223 toko fisik elektronik konsumen, serta toko multi-merek Blibli; 58 gerai supermarket premium untuk memenuhi kebutuhan harian pelanggan; serta 36 home and living experience centers.

Hal ini didukung juga dengan integrasi loyalitas dalam ekosistem melalui Blibli Tiket Rewards yang menghadirkan nilai tambah lintas layanan.(chi/jpnn)