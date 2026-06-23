Blibli Masuk Daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026.

Pengakuan ini menandai tahun ketiga berturut-turut Blibli masuk dalam daftar perusahaan terbesar dan berkinerja terbaik di Asia Tenggara.

Blibli menempati peringkat 228 dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026, naik 32 posisi dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi perusahaan Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam kategori Internet Service Retailing di sektor Teknologi.

Fortune Southeast Asia 500 menyusun peringkat perusahaan-perusahaan terbesar dari berbagai sektor di tujuh negara ASEAN berdasarkan total pendapatan pada tahun fiskal terakhir.

Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan serta ketahanan model bisnisnya dalam menghadapi dinamika pasar dan lanskap industri yang terus berubah.

Sejalan dengan kinerja bisnis yang terus menguat, pada tahun buku 2025 Blibli membukukan pendapatan neto sebesar Rp22,4 triliun (setara USD1,36 miliar).

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Angka tersebut tumbuh 34% secara y.o.y dibandingkan tahun buku sebelumnya, didukung oleh kontribusi positif dari seluruh segmen usaha, termasuk kategori elektronik konsumen, bisnis institusi, serta ekspansi jaringan toko fisik yang semakin memperkuat strategi omnichannel Perseroan.

“Sebuah kehormatan bagi Blibli untuk kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026 bersama perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan ini. Kami mengapresiasi Fortune atas pengakuan ini, yang mencerminkan kepercayaan pelanggan, mitra, investor, serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung perjalanan Blibli,” ujar Eric Winarta, Chief Corporate Officer dan Investor Relations Blibli.