jpnn.com, JAKARTA - BINUS Kertamitra Award 2026 mengapresiasi kontribusi Blibli dalam mengembangkan talenta dan mempersiapkan tenaga kerja masa depan.

Bagi Blibli, pengembangan talenta merupakan investasi jangka panjang yang dimulai sejak tahap awal karier dan berlanjut melalui berbagai kesempatan untuk belajar, berkontribusi, serta mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

Pendekatan ini diwujudkan melalui kemitraan dengan institusi pendidikan, termasuk BINUS untuk menjembatani kebutuhan dunia akademik dengan dinamika dan tuntutan industri.

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Dampak kemitraan tersebut tercermin dari perjalanan alumni BINUS yang kini berkarier di berbagai bidang di Blibli, baik di bidang teknologi (Tech) maupun non-teknologi (Non-Tech).

Sebagian di antaranya memulai perjalanan melalui program magang BINUS 3+1 maupun program magang reguler, kemudian melanjutkan karier bersama perusahaan.

Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dapat menjadi fondasi bagi pengembangan talenta yang berkelanjutan.

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Bagi Blibli, kesempatan magang tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi perusahaan dan talenta muda untuk membangun hubungan profesional yang dapat berkembang dalam jangka panjang.

Perjalanan sejumlah alumni BINUS juga berlanjut hingga mengemban tanggung jawab kepemimpinan di Blibli.