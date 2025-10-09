BlibliFresh: Belanja Groceries Online Jadi Lebih Simpel, Pasti Segar, Cepat & Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk) menghadirkan BlibliFresh, untuk memperkuat layanan belanja groceries online dari Bliblimart yang membuat pengalaman belanja menjadi lebih simpel, segar dan relevan.

BlibliFresh tidak hanya hadir sebagai kanal belanja groceries online, tetapi membawa tiga janji utama yang menjadi fondasi pengalaman pelanggan.

Pertama, Pasti Segar di mana setiap produk segar dipilih dan dikurasi dengan standar kualitas tinggi. Konsumen bisa lebih tenang karena apa yang mereka terima sudah melewati proses seleksi yang ketat agar selalu dalam kondisi terbaik.

Kedua, Pasti Cepat, memastikan kebutuhan harian bisa dipenuhi dengan cepat. Dengan komitmen pengiriman maksimal 1 jam, BlibliFresh memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan yang membutuhkan solusi instan di tengah rutinitas padat.

Ketiga, Pasti Mudah, yang menjawab keresahan banyak konsumen soal proses pasca-pembelian. Jika ada kendala, pelanggan dapat melakukan retur dengan mudah, tanpa ribet, sehingga pengalaman belanja tetap menyenangkan dari awal hingga akhir.

“Kami memahami pelanggan menginginkan pengalaman belanja groceries yang bukan hanya praktis, tapi juga selalu bisa diandalkan. Produk harus segar, pengiriman harus cepat, dan proses setelah pembelian harus mudah karena ini akan menentukan kepuasan pelanggan. BlibliFresh hadir membawa pengalaman belanja groceries online di Indonesia yang menyenangkan,” ujar Rizki Widyastuti, VP Bliblimart & Moslem Fashion.

Bertepatan dengan World Egg Day yang jatuh pada Jumat 10 Oktober, BlibliFresh hadir dengan promo telur untuk setiap pembelian senilai Rp150.000.

Wilson Kiantoro Head of Brand Management Blibli menyampaikan sebagai promo signature, BlibliFresh memberikan telur gratis di setiap transaksi.