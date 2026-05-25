Blink Beauty & idsMED Aesthetics Perkenalkan Teknologi XERF

jpnn.com, JAKARTA - Blink Beauty bersama idsMED Aesthetics memperkenalkan teknologi XERF by Cynosure Lutronic, sebagai bagian dari deretan treatment skin tightening premium di klinik tersebut.

Peluncuran ini sekaligus menandai Blink Beauty sebagai salah satu dari 10 klinik pertama di Indonesia yang menghadirkan teknologi skin tightening terbaru ini.

Nia Ramadhani, public figure, entrepreneur, sekaligus Brand Ambassador Blink Beauty turut menyaksikan langsung live demo treatment XERF di Blink Beauty.

Dalam sesi demonstrasi tersebut, para tamu undangan berkesempatan melihat langsung proses treatment XERF pada probandus secara real-time, termasuk bagaimana teknologi ini bekerja memberikan efek lifting dan tightening dengan minim downtime.

“Menurut aku, sekarang treatment aesthetic itu bukan cuma soal hasil yang cepat, tapi juga harus nyaman, aman, dan tetap bikin wajah terlihat natural. Itu yang aku suka dari XERF. Teknologinya terasa sangat advanced, minim downtime, tapi tetap bisa membantu kulit terlihat lebih firm dan lifted tanpa mengubah karakter wajah kita. Makanya aku senang banget bisa hadir langsung dan melihat sendiri treatment-nya di Blink Beauty,” ujar Nia Ramadhani.

Kolaborasi antara Blink Beauty dan idsMED Aesthetics ini dilakukan untuk memberikan pilihan treatment skin tightening premium yang lebih komprehensif bagi pasien.

Kehadiran XERF juga semakin melengkapi portofolio teknologi estetika unggulan di Blink Beauty yang selama ini dikenal menghadirkan treatment berbasis teknologi modern dengan hasil natural dan minim downtime.

XERF menjadi world’s first multi-frequency monopolar RF, dengan frekuensi ganda yaitu 6.78 MHz dan 2 MHz. Dual frekuensi ini memungkinkan XERF mendistribusikan energi dengan lebih merata hingga ke lapisan kulit terdalam untuk merangsang produksi kolagen secara lebih optimal.