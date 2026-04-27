BLIV Hadir di Indonesia: Inovasi Hair Tools Lokal Berteknologi Plasma Ion

jpnn.com, JAKARTA - Industri kecantikan di Indonesia terus bergerak dinamis, terutama pada segmen perawatan dan penataan rambut.

Melihat peluang itu, brand lokal BLIV resmi masuk pasar Indonesia sejak Februari 2026.

BLIV membawa pendekatan berbeda lewat teknologi plasma dan desain yang lebih personal.

BLIV hadir dengan gagasan sederhana: menjadikan rutinitas menata rambut lebih cepat, efisien, tanpa mengorbankan kualitas rambut dalam jangka panjang.

Di saat konsumen makin selektif—sekitar 65 persen mengutamakan kemudahan penggunaan dan lebih dari separuh mencari fitur canggih, produk hair tools kini tak lagi sekadar alat, melainkan bagian dari gaya hidup.

Salah satu produk andalan BLIV ialah hair dryer berteknologi tinggi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Ditenagai motor brushless DC berkecepatan hingga 110.000 RPM, perangkat diklaim mampu mengeringkan rambut dalam waktu kurang dari lima menit.

Waktu yang singkat itu menjadi nilai tambah bagi pengguna dengan rutinitas padat.