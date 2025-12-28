Blok Pelajar Politik Merdeka Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah masa libur sekolah, organisasi Blok Pelajar Politik Merdeka mengambil langkah konkret untuk menunjukkan kepedulian sosial.
Selama empat hari berturut-turut, mulai tanggal 25 Desember hingga 28 Desember 2025, puluhan pelajar se-Jabodetabek turun ke jalan untuk melakukan penggalangan dana bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh.
Aksi kemanusiaan penggalangan donasi ini difokuskan pada tiga titik strategis di Jakarta Selatan, yakni Lampu Merah Ragunan, Pejaten, dan Warung Buncit.
Dengan membawa kotak donasi, para pelajar mengajak pengguna jalan untuk menyisihkan sebagian rezeki guna meringankan beban para korban, khususnya sesama pelajar yang terdampak bencana.
Ketua Umum Blok Pelajar Politik Merdeka Ikmal menyatakan aksi ini merupakan bentuk transformasi energi kritis pelajar menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Dari pada sibuk mengkritik pemerintah secara berlebihan, mari kita fokus berbuat kebaikan untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Fokus kami adalah aksi solidaritas, terutama bagi sesama pelajar yang kehilangan fasilitas belajar akibat bencana," ujar Ikmal saat ditemui di lokasi aksi, Minggu (28/12).
Lebih lanjut, Ikmal menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk bergerak secara mandiri tanpa harus menunggu atau mendesak langkah pemerintah secara skeptis.
"Kami yakin dan percaya bahwa pemerintah akan memberikan upaya terbaik bagi rakyatnya. Tugas kita sebagai elemen pemuda dan pelajar adalah mengambil peran sebagai pendukung melalui langkah-langkah kemanusiaan seperti ini. Politik merdeka bagi kami adalah politik yang solutif, bukan sekadar narasi," tambahnya.
Isi liburan dengan aksi nyata, Blok Pelajar Politik Merdeka galang dana untuk korban bencana Sumatera dan Aceh.
