Blora Dilanda Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah Roboh

jpnn.com, BLORA - Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diterjang angin puting beliung, Selasa.

Sebanyak 35 rumah warga di enam kecamatan mengalami kerusakan, sedangkan 24 rumah di antaranya roboh.

"Akibat kejadian tersebut, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp1,6 miliar," kata Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora Agung Triyono, Rabu.

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Ia mengatakan berdasarkan hasil asesmen sementara hingga Selasa (10/11) pukul 16.10 WIB, bencana tersebut berdampak pada Kecamatan Cepu, Kedungtuban, Ngawen, Jepon, Kunduran, dan Blora.

Sementara terparah terjadi di Kecamatan Cepu, khususnya Desa Cabean. Di wilayah tersebut, delapan rumah warga dilaporkan roboh, dua rumah rusak berat, dan empat rumah mengalami kerusakan sedang. Selain itu, sebuah bangunan usaha penggergajian kayu milik warga juga roboh.

Ia mengatakan peristiwa tersebut juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian kepala, punggung, dan tangan, termasuk seorang warga yang mengalami patah tangan. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis secara rawat jalan.

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Di Kecamatan Kedungtuban, kerusakan terjadi di Desa Ngraho, Bajo, Sogo, dan Kedungtuban. Tercatat lima rumah roboh dan empat rumah lainnya mengalami kerusakan berat hingga sedang. Selain itu, bangunan mushalla At Taqwa di Desa Kedungtuban juga dilaporkan roboh.

Sementara itu, di Kecamatan Ngawen, kerusakan dilaporkan terjadi di Desa Bergolo, Rowobungkul, dan Gedebeg. Sejumlah rumah warga dan kandang ayam mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian terbesar tercatat dialami seorang warga Desa Gedebeg dengan taksiran mencapai Rp210 juta.