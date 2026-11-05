Blue Bird Kantongi Pendapatan Rp4,57 Triliun di Kuartal III-2026

jpnn.com - PT Blue Bird Tbk (BIRD) membukukan pendapatan sebesar Rp4,57 triliun di kuartal III 2026 atau tumbuh 10,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih Perseroan tercatat mencapai Rp474 miliar hingga September 2026 seiring peningkatan kinerja operasional seluruh lini bisnisnya.

Pada periode yang sama, EBITDA Perseroan kuartal III-2026 meningkat sekitar 16 persen secara tahunan menjadi Rp377,5 miliar.

Pencapaian tersebut mengerek kumulatif EBITDA hingga September 2026 mencapai Rp1,09 triliun, tumbuh 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Keuntungan dari penjualan aset tetap juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 38,1 persen hingga kuartal III 2026.

Layanan taksi masih menjadi penopang utama kinerja dengan menyumbang porsi 70 persen terhadap total pendapatan dan tumbuh 11,1 persen secara tahunan.

Perseroan memperkuat segmen ini melalui penambahan pilihan perjalanan lewat layanan Bluebird Prime yang melengkapi taksi Blue Bird dan Silverbird.

Layanan non-taksi seperti shuttle, rental mobil, bus, dan mobilitas lainnya berkontribusi 30 persen terhadap total pendapatan dengan pertumbuhan 10,1 persen.