Blue Impact Perkuat Sinergi Tujuh BUMN untuk Pesisir Lampung Selatan

jpnn.com, LAMPUNG - Peruri bersama enam badan usaha milik negara (BUMN) lainnya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Blue Impact di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (13/6).

Program tersebut difokuskan pada pelestarian kawasan pesisir sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Blue Impact merupakan hasil kolaborasi Peruri, PNM, Adhi Karya, Brantas Abipraya, Nindya Karya, Waskita, dan WIKA.

Program ini dirancang sebagai bentuk komitmen bersama BUMN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Blue Impact mengusung tiga kegiatan utama, yakni konservasi terumbu karang, edukasi literasi keuangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di sekitar kawasan pesisir.

Ketiga kegiatan tersebut dipadukan untuk mendukung pelestarian ekosistem laut, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas kesehatan warga.

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Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, mengatakan kolaborasi antarbadan usaha milik negara menjadi faktor penting dalam menghadirkan program TJSL yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata terhadap lingkungan.