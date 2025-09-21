menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BlueBird Hadirkan Transportasi yang Nyaman dan Aman Lewat Pelatihan BLS

BlueBird Hadirkan Transportasi yang Nyaman dan Aman Lewat Pelatihan BLS

BlueBird Hadirkan Transportasi yang Nyaman dan Aman Lewat Pelatihan BLS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Blue Bird Tbk (BIRD) bersama Rumah Sakit Siloam menggelar program pelatihan Basic Life Support (BLS) untuk pengemudi setiap bulan. Foto: Bluebird

jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) bersama Rumah Sakit Siloam menggelar program pelatihan Basic Life Support (BLS) untuk pengemudi setiap bulan.

Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan transportasi yang tidak hanya nyaman tetapi juga aman.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani mengatakan kegiatan itu untuk mempertegas peran pengemudi Bluebird bukan hanya sebagai pengantar perjalanan, tetapi penjaga keselamatan yang menambah arti di setiap momen penting maupun genting.

Baca Juga:

Menurut dia pengemudi Bluebird kerap menemui situasi tak terduga, mulai dari membantu penumpang yang sakit, hingga mengantarkan seorang ibu yang harus segera melahirkan.

"Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pengemudi yang terlatih memberikan nilai tambah yang besar," kata Monita dalam siaran persnya, Minggu (21/9).

Dia menambahkan ini merupakan wujud nyata dari nilai kepedulian yang dipegang para pengemudi Bluebird, menghadirkan perjalanan yang penuh arti dan tanggung jawab di setiap keadaan.

Baca Juga:

Bluebird bertransformasi dalam menghadirkan layanan yang semakin relevan dan praktis melalui peningkatan fitur pada aplikasi MyBluebird.

Saat ini, 85% transaksi di aplikasi MyBluebird dilakukan melalui pembayaran digital, e-wallet menjadi metode yang paling banyak dipilih pelanggan.

PT Blue Bird Tbk (BIRD) menghadirkan program pelatihan Basic Life Support (BLS) untuk pengemudi setiap bulan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI