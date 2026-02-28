Bluebird Kerahkan 25.000 Armada Demi Kelancaran Mudik dan Arus Balik Lebaran 

jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk memastikan 25.000 armada di lebih dari 1.300 pangkalan aman beroperasi sepanjang periode Ramadan hingga pasca-Lebaran.

Fokus pengoperasian armada ini akan menyasar berbagai titik mobilitas utama masyarakat.

Adapun di antaranya mencakup pusat perbelanjaan, area kuliner, kawasan residensial, hotel, hingga simpul transportasi seperti bandara, stasiun, dan terminal.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani mengungkapkan kesiapan armada mempertimbangkan proyeksi lonjakan mobilitas signifikan pada momen mudik dan arus balik mendatang.

Monita menyatakan peningkatan jumlah operasional armada tersebut dilakukan seusai melihat pola perjalanan masyarakat.

Tren menunjukkan pergerakan penumpang semakin terkonsentrasi menjelang dan setelah hari raya Lebaran.

"Kami memastikan kesiapan lebih dari 25.000 armada, termasuk peremajaan armada, baik untuk layanan Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, Cititrans, hingga Bluebird Kirim yang bisa melengkapi kebutuhan pengiriman barang termasuk hampers dengan lebih aman," kata Monita di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Berdasarkan data survei YouGov terkait jendela perjalanan Lebaran 2026, menunjukkan 43% masyarakat berencana berangkat mudik pada rentang dua hingga enam hari sebelum Lebaran.