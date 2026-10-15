Bluetooth 6.0 Dirancang Bawa Konektivitas Baru pada Perangkat Earbuds

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat earbuds terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna yang makin beragam. Bukan hanya kualitas suara dan daya tahan baterai, konektivitas juga menjadi bagian penting dalam menentukan pengalaman menggunakan perangkat audio wireless.

Salah satu perkembangan yang mulai hadir pada generasi terbaru earbuds adalah teknologi Bluetooth 6.0.

Kehadiran Bluetooth 6.0 membawa pengembangan pada teknologi konektivitas perangkat wireless. Bagi pengguna earbuds, teknologi tersebut dapat mendukung koneksi yang lebih stabil dan responsif, sekaligus membantu meningkatkan efisiensi penggunaan daya, tergantung pada implementasi chipset dan perangkat yang digunakan.

Perkembangan ini juga sudah hadir pada semua lini produk TWS atau earbuds wireless dari brand PX, Professional Audio Video Consumer Electronics asal Taiwan yang telah berkiprah sejak 1968. Sudah melayani lebih dari 100 juta pengguna di dunia dan ekspor ke 47 negara selama lebih dari 50 tahun.

Peran konektivitas makin terasa seiring perubahan cara masyarakat menggunakan earbuds. Perangkat yang sebelumnya identik dengan aktivitas mendengarkan musik kini digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti mengikuti rapat atau kelas online, menerima panggilan, menonton video, bermain game, hingga menemani perjalanan.

Direktur PT Best Fortune Indonesia Richard Liu mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan terhadap perangkat audio wireless makin meningkat.

“Semakin mobile aktivitas masyarakat, semakin masyarakat membutuhkan perangkat audio yang praktis dan bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Mulai dari bekerja, sekolah, commuting, hingga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya,” kata Richard.

Menurut dia, perangkat audio wireless juga perlu menawarkan pengalaman penggunaan yang sederhana. Pengguna tidak ingin terlalu direpotkan dengan aspek teknis ketika menggunakan earbuds dalam aktivitas sehari-hari.