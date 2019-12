Blunder David De Gea Bikin Sesi Wawancara Jose Mourinho Terganggu

jpnn.com, LONDON - Kiper Manchester United David de Gea mungkin lagi apes.

Penampilannya saat berada di bawah mistar gawang MU saat laga di Vicarage Road, Minggu (22/12) malam WIB jauh dari kata bagus, khususnya saat blunder yang mengakibatkan Watford mendapat gol pertama.

De Gea gagal menangkap bola sepakan Ismaila Sarr. Sekilas, bola tendangan Sarr itu tak terlalu sulit untuk ditangkap, apalagi sama kiper dengan nama sebesar De Gea.

Banyak yang tak percaya kesalahan seperti itu bisa terjadi di tangan penjaga gawang asal Spanyol yang hobi mendengar lagu milik Metallica itu.

???? It's fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea's error.



Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now ???? pic.twitter.com/mVlxy7KubR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2019