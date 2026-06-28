Blusukan di Lampung, Jokowi Bertemu Adik Kelas UGM yang Pernah Naik Gunung Bareng

jpnn.com, LAMPUNG TENGAH - Momen hangat mewarnai pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan teman-teman kuliahnya. Pertemuan itu terjadi ketika dia mengunjungi Ponpes Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Salah satu adik kelas Jokowi, Utama Priyadi mengenang berbagai pengalaman bersama ketika masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Utama mengaku bersyukur dapat kembali bertemu dengan Jokowi setelah sekian lama. Menurutnya, pertemuan terakhir terjadi saat Jokowi masih menjabat pada periode pertama sebagai presiden dan berkunjung ke kampus.

"Alhamdulillah bisa ketemu kakak yang sudah lama enggak ketemu. Ketemu terakhir beliau waktu periode pertama presiden, pernah berkunjung ke kampus. Dan saya adik kelas beliau, kalau beliau angkatan 80, saya angkatan 82," kata Utama di Ponpes Nurul Qodiri, Minggu (28/6).

Dia menjelaskan, jumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan saat itu tidak terlalu banyak. Karena itu, sesama mahasiswa saling mengenal dengan baik.

"Kampus Kehutanan itu kan mahasiswanya enggak terlalu banyak, kebanyakan laki-laki. Kami sangat kenal dengan beliau. Termasuk kami juga menyaksikan beliau mempersiapkan wisuda dan sebagainya itu," katanya.

Utama juga mengenang kegemaran Jokowi mendaki gunung semasa menjadi mahasiswa. Dia mengaku pernah beberapa kali mendaki bersama Jokowi. (dil/jpnn)