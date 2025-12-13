Bluvocation Creative Festival 2025 Sukses, Hadirkan Film Pendek & Animasi Siswa di Bioskop

jpnn.com - JAKARTA - Puncak Bluevocation Creative Festival 2025 yang digelar SMK Budi Luhur sukses digelar.

Sebagai wujud nyata keberhasilan program Projek Kreatif Kewirausahaan (PKK), SMK Budi Luhur mengumumkan puncak perhelatan BCF 2025 yang ditandai dengan screening eksklusif film pendek dan animasi karya orisinil siswa yang tayang perdana di Bioskop XXI Bintaro Xchange Mall 2, Rabu (10/12).

Pemutaran film di jaringan bioskop profesional ini untuk memberikan apresiasi sekaligus validasi industri bagi bakat-bakat muda SMK Budi Luhur di bidang sinematografi dan animasi.

Kepala SMK Budi Luhur Joko Waluyo mengungkapkan antusiasmenya menyambut puncak acara tersebut.

"BCF 2025 hadir sebagai wadah nyata dari kreativitas dan inovasi siswa kami. Ini adalah momen pembuktian bahwa ide-ide cemerlang dari para calon pemimpin masa depan memiliki kualitas yang layak bersaing di industri kreatif profesional," kata Joko Waluyo dalam keterangannya.

Sebelum mencapai puncaknya di Desember, BCF 2025 telah melalui serangkaian agenda yang melibatkan komunitas dan praktisi ahli sejak Oktober lalu.

Rangkaian acara dibuka pada 25 Oktober dengan melibatkan masyarakat luas. Acara itu, antara lain, Lomba Menghias Totebag untuk siswa SD serta Seminar Kesehatan bersama Rumah Sakit (RS) Bhakti Asih.

Kemudian, ada sesi edukasi industri kreatif yang menghadirkan ilustrator Mulky Taufan dengan tema Luapan Emosi dalam Bentuk Ilustrasi, Mattia Pellegrino dengan topik From Script to Screen: Perjalanan Sebuah Film.