BM-AI Tutor Mampu Petakan Kekuatan dan Kelemahan Mahasiswa Dalam Belajar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia atau UBM terus memperkuat pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan tinggi melalui pengembangan BM-AI Tutor.

Platform asisten akademik pintar ini dirancang untuk membantu mahasiswa belajar secara lebih personal, interaktif, dan terukur sesuai kurikulum Outcome-Based Education atau OBE.

Kehadiran BM-AI Tutor dinilai menjadi solusi bagi dosen dan mahasiswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran berbasis capaian. Melalui platform ini, mahasiswa dapat memahami materi kuliah secara mandiri, sedangkan dosen memperoleh dukungan data untuk memetakan kekuatan dan kelemahan mahasiswa.

Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Bunda Mulia, Dr. Adhiguna Mahendra mengatakan penerapan OBE menuntut dosen tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan setiap mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum.

“Di perguruan tinggi, ada tuntutan untuk menyampaikan materi kuliah berbasis Outcome-Based Education. Tanggung jawab dosen cukup besar karena selain memastikan materi tersampaikan, dosen juga harus memastikan secara individual mahasiswa dapat menguasai materi yang ditentukan dalam kurikulum,” ujar Adhiguna, Rabu (10/6).

Menurut Adhiguna, teknologi AI dapat membantu dosen memetakan kemampuan mahasiswa secara lebih detail. Dengan bantuan BM-AI Tutor, dosen dapat mengetahui bagian materi yang sudah dikuasai mahasiswa dan bagian mana yang masih perlu diperkuat.

“Dengan adanya teknologi seperti AI, ini bisa membantu memetakan kekuatan dan kelemahan mahasiswa. Mahasiswa juga bisa belajar tanpa harus terus-menerus bertanya kepada dosen. AI ini menjadi asisten dalam proses pembelajaran,” katanya.

Dia menjelaskan BM-AI Tutor juga dapat membantu mahasiswa yang selama ini merasa sungkan atau kesulitan bertemu dosen secara langsung. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat bertanya tentang materi pembelajaran dan memperoleh arahan belajar yang lebih personal.