BMD Bantu UMKM Mi Ayam Raih Omzet Rp 18 Juta per Bulan

jpnn.com, BUKITTINGGI - Program Baznas Microfinance Desa (BMD) membantu mengembangkan usaha mi ayam milik Kusdaryanti, pelaku usaha mikro binaan di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.

Melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha, omzet bisnis tersebut kini mencapai Rp18 juta per bulan.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI, Idy Muzayyad, mengatakan program tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik atau penerima zakat.

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"Ini juga menjadi bukti bahwa zakat yang disalurkan para muzaki melalui Baznas benar-benar kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam delapan asnaf,” ujar Idy dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Menurut Idy, Baznas akan terus memperluas program pemberdayaan ekonomi melalui BMD agar semakin banyak mustahik yang mampu mengembangkan usaha dan beralih menjadi muzaki atau pemberi zakat.

Dia mengatakan program tersebut tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

Kusdaryanti mengatakan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta dari Baznas membantunya mengembangkan bisnis mi ayam sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Pendampingan yang diterimanya juga membantu memperbaiki pengelolaan keuangan dan strategi usaha.

Usaha mi ayam milik Kusdaryanti berlokasi di dekat kawasan perkantoran dan kampus di Bukittinggi sehingga lebih mudah menjangkau konsumen.