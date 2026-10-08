BMHS Perluas Layanan Pencitraan Diagnostik dengan MRI 3 Tesla di RS Bunda Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Bundamedik Tbk (BMHS/RS Bunda Group) melalui RS Bunda Jakarta memperluas layanan pencitraan diagnostik dengan menghadirkan teknologi Magnetic Resonance Imaging 3 Tesla (MRI 3T) melalui kolaborasi dengan Philips.

Kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari komitmen BMHS dalam memperkuat ekosistem layanan kesehatan berbasis kebutuhan pasien, sekaligus mendukung layanan unggulan dan penanganan kasus kompleks.

Pengembangan layanan pencitraan diagnostik ini juga melengkapi ragam layanan spesialistik dan multidisiplin yang terus berkembang di RS Bunda Jakarta.

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Dengan kemampuan pencitraan yang lebih detail, MRI 3 Tesla diharapkan dapat mendukung dokter dalam proses diagnosis, pengambilan keputusan medis, serta memberikan pengalaman pemeriksaan yang lebih nyaman bagi pasien.

Presiden Komisaris PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, GDRM, MMIS, MBA, FRANZCOG, Sp.OG menyampaikan inovasi teknologi bagi BMHS tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi terbaru, tetapi juga pada relevansi dan manfaat nyata bagi pasien.

“Bagi BMHS, inovasi teknologi bukan sekadar mengadopsi teknologi terbaru, tetapi memastikan setiap pengembangan memiliki relevansi dan manfaat nyata bagi pasien. Kami terus memperluas cakupan layanan kesehatan yang semakin komprehensif, didukung tim dokter multidisiplin yang membutuhkan teknologi diagnostik dan peralatan medis memadai. Kehadiran MRI 3 Tesla menjadi bagian dari penguatan layanan diagnostik sekaligus mendukung pengembangan Center of Excellence dengan mengintegrasikan teknologi, keahlian dokter, dan layanan untuk menghadirkan perawatan holistik bagi keluarga,” ujar Dr. Ivan.

Sejak berdiri pada tahun 1973, RSU Bunda Jakarta terus berkembang dari rumah sakit yang dikenal dengan layanan ibu dan anak menjadi fasilitas kesehatan dengan layanan spesialistik dan multidisiplin yang menangani berbagai kasus kompleks. Layanan tersebut mencakup transplantasi ginjal, reseksi liver, operasi kanker payudara berbasis robotic, tindakan Geniculate Artery Embolization (GAE), hingga operasi epilepsi.

Kompleksitas kasus tersebut membutuhkan dukungan teknologi diagnostik yang optimal. Kehadiran MRI 3 Tesla menjadi salah satu penguatan kapabilitas klinis RS Bunda Jakarta, khususnya dalam membantu dokter memperoleh informasi pencitraan yang lebih presisi sebagai dasar diagnosis dan penanganan pasien.