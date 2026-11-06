BMKG: 3 Daerah di Riau Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat (6/11/2026).

Hujan diprakirakan terjadi mulai siang hingga malam hari.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat di tiga daerah, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Siak, dan Rokan Hilir, yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau diprakirakan kabur hingga cerah berawan.

Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan ringan bersifat lokal terpantau mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Memasuki siang hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Potensi hujan tersebut diprakirakan berlanjut pada sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, serta Kota Dumai.

Forecaster On Duty BMKG Gita Dewi S mengimbau masyarakat di tiga daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.