BMKG: Bekasi-Karawang Diguncang Gempa 4,7 Magnitudo, Ada Susulan?

jpnn.com, BANDUNG - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025) pukul 19.54 WIB.

Kekuatan gempa Magnitudo 4,7 itu getarannya terasa sampai ke Kabupaten Bekasi dan Purwakarta.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km.

Adapun gempa ini dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java back arc thrust.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat," kata Daryono dalam keterangannya.

Menurut Daryono, dampak gempa bumi ini dirasakan di wilayah Bekasi dengan skala intensitas III-IV MMI, atau getarannya dirasakan nyata dalam rumah.

Kemudian, di Purwakarta, Cikarang, dan Depok juga terasa dengan skala intensitas III MMI, atau getarasan terasa seakan-akan ada truk berlalu.

"Di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur dengan Skala Intensitas II - III MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang," jelasnya.