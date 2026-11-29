jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteolorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Meteolorologi Sam Ratulangi Manado memperkirakan sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara berpeluang hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang sepekan ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga Minggu (6/12)," kata Koordinator Bidang Operasional Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Karina Husna di Manado, Minggu.

Karina menyebutkan secara spasial Madden Julian Oscillation (MJO) diprediksi bergerak melewati wilayah perairan utara Sulawesi Utara.

Siklon itu berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif di wilayah provinsi di Sultra.

“Adanya gelombang Kelvin yang melewati Sulawesi Utara juga meningkatkan kelembaban atmosfer dan memperkuat konvergensi yang mendukung pertumbuhan awan konvektif di sejumlah wilayah di Sultra,” kata dia.

Karina menyebutkan labilitas lokal yang kuat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan yang dapat disertai kilat/petir di wilayah Sulawesi Utara.

BMKG memprakirakan pada Senin (30/11) cuaca ekstrem berpeluang terjadi di Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.