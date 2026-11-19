jpnn.com, JAYAPURA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda tiga kabupaten di Tanah Papua.

BMKG mendeteksi sebanyak 19 titik api (hotspot) dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Merauke.

Prakirawan BMKG Wilayah V Jayapura Arif Setiawan, di Jayapura, Kamis mengatakan, tiga kabupaten yang terpantau terdapat titik api yaitu Kabupaten Merauke dengan 17 titik api serta Sorong Selatan dan Kaimana masing-masing satu titik api.

"Jumlah titik api memang sudah mengalami penurunan karena di sejumlah daerah mulai turun hujan," ujarnya.

Sebanyak 19 titik api itu, kata Arif, 17 di antaranya masuk kategori tingkat kepercayaan sedang dan dua titik api lainnya kategori rendah.

"Mudah-mudahan dengan turunnya hujan, maka jumlah titik api di Tanah Papua terus menurun," kata Arif Setiawan.

Menurutnya, walaupun hasil pantauan jumlah titik api menurun, pihaknya tetap berharap agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun, membersihkan lahan, maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Masyarakat juga diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot yang tinggi, serta memantau informasi cuaca, iklim, perkembangan fenomena El Niño, dan informasi hotspot dari BMKG sebagai dasar langkah antisipasi dan mitigasi," kata Arif Setiawan.(antara/jpnn)