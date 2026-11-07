BMKG: Gempa M 4,9 di Sigi Dicipu Sesar Palolo
jpnn.com - PALU - Gempa bumi tektonik magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11) dini hari.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa
M 4,9 mengguncang Kabupaten Sigi itu dengan getaran dirasakan hingga Kota Palu, Sulteng.
"Gempa itu dipicu aktivitas Sesar Palolo segmen Palolo A," kata Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu Djati Cipto Kuncoro di Sigi, Sabtu (7/11).
Dia menjelaskan bahwa gempa terjadi pada pukul 03.08 WITA, dengan pusat lindu berada di darat sekitar empat kilometer timur laut Kamarora, Kabupaten Sigi.
"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Palolo segmen Palolo A," ucapnya.
Menurut dia, hasil analisis parameter terbaru BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 1,17 derajat lintang selatan dan 120,16 derajat bujur timur, dengan kedalaman 10 kilometer.
Berdasarkan estimasi peta guncangan dan laporan masyarakat, gempa tersebut dirasakan dengan intensitas IV MMI di Kabupaten Sigi dan III MMI di Kota Palu.
BMKG menyatakan gempa bumi M 4,9 di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dipicu Sesar Palolo
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