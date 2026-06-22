BMKG: Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah di Riau, Waspadalah
jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memprakirakan cuaca sebagian besar di Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan pada Senin (22/6/2026), mulai pagi hingga malam hari.
Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Deby C mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang telah terjadi di sejumlah wilayah sejak pagi.
“Hujan ringan hingga sedang terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai,” kata Deby.
BMKG memperkirakan pada siang hingga sore hari hujan masih berpotensi mengguyur Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir.
Sementara pada malam hari, hujan diprediksi masih terjadi di wilayah Kampar, Pelalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hulu.
Pada dini hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan.
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
Kondisi tersebut diperkirakan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai pada pagi dan malam hari.
Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Deby C mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
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